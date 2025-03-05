شكرا لقرائتكم خبر عن قبل غلق باب التقديم.. وظائف للمصريين بدولة خليجية برواتب 49 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة العمل، اليوم الأربعاء، 5 مارس 2025، من تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على فرص عمل فى مجال التدريس، بإحدى الدول الخليجية، برواتب تعادل 49 ألف جنيه مصرى كل شهر.

وتستقبل الوزارة، رسائل المتقدمين علما بأن التخصصات المطلوبة، هى:

- اللغة العربية

- الإنجليزية.

- الرياضيات.

- العلوم الادارية.

- التربية الإسلامية.

- التاريخ.

- الكيمياء.

- الفيزياء.

- الأحياء.

- الحاسوب.

- الاجتماعيات.

- الجيولوجيا.



وأشارت إلى أنه يشترط أن سن المتقدمين لابد أن يتراوح ما بين 28 إلى 45 سنة، والمؤهل العلمى، بكالوريوس، أو ما يعادله،مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ويتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكترونى التالى : [email protected].

* مميزات تلك الـ وظائف:

- تعاقد أعلى.

- ضمان صحى.

- فترة اختبار ثلاثة أشهر.

- الإجازات وفقا لقانون العمل.

- مدة العقد محددة "سنة" قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.