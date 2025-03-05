شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار على عدة مناطق بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت عدة مناطق في محافظة الجيزة، منذ قليل، هطول أمطار خفيفة فى ظل أجواء شديدة البرودة، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار تؤكد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع اضطراب طفيف فى حالة البحر وترتفع الأمواج بالبحر المتوسط الى 1.5 متر.

و تضرب محافظة الإسكندرية نوة " السلوم" فى الأيام الأولى من شهر مارس ، وذلك بالرغم من استمرار الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة، مع اعتدال سرعة الرياح التى بلغت 28 كم / الساعة، ومن المتوقع أن تزداد خلال الأيام القادمة مع نوة " السلوم " التى تتميز برياح جنوبية غربية تأتى من جهة السلوم.

يأتى ذلك فيما يستمر موسم النوات الذى لم ينته بعد بالإسكندرية، حيث تضرب الإسكندرية 4 نوات باردة، هى المتبقية فى موسم النوات بالإسكندرية.

يذكر أن نوة "السلوم" تضرب الإسكندرية فى أوائل شهر مارس وقد تستمر لمدة يومين وتهب على الإسكندرية خلالها رياح جنوبية غربية يصاحبها الأمطار، وقد سميت بهذا الاسم نظرا لهبوب رياح غربية من جهة السلوم.





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سقوط الامطار



سقوط الامطار علي الجيزة



سقوط الامطار



سقوط امطار علي الجيزة



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