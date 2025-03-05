شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: قادرون على الانتهاء من إعادة إعمار غزة خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطى أن الدول العربية قادرة على الانتهاء من إعادة إعمار قطاع غزة خلال 5 سنوات، مشيرا إلى أن ما تم الاتفاق عليه حل عملى قابل للتنفيذ على أرض الواقع.

وقال عبدالعاطي، في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية، إن "قمة القاهرة قدمت حلا عمليا لإعادة إعمار غزة دون إخراج سكان القطاع من وطنهم، وأن ما تم الاتفاق عليه في القمة يعالج المأساة والكارثة الراهنة الناجمة عن عمليات التدمير الواسعة التي طالت المباني السكنية والمنشآت والمراكز الطبية والمرافق العامة".

وشدد وزير الخارجية على ضرورة إيجاد أفق سياسي يقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية لضمان تنفيذ الخطة العربية بشكل كامل على أرض الواقع، لافتا في الوقت نفسه إلى أن البيان الختامي للقمة غيرالعادية التي ترأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد اعتماد الدول العربية خطة مصر لإعمار غزة لتصبح خطة عربية.

وأضاف عبدالعاطي أنه "يجب أن تكون هناك بيئة مواتية تسمح بتنفيذ خطة إعمار غزة، ولتنفيذ هذه الخطة يجب استدامة وقف إطلاق النار بشكل آمن".

وحول عملية إدارة غزة بعد الحرب.. قال وزير الخارجية إن هناك توافقا حول الأسماء المقترحة لإدارة غزة بعد الحرب، ويجب أن تكون الإدارة بيد شخصيات فلسطينية مستقلة.