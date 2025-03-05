شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل.. سحب رعدية ممطرة تتقدم القاهرة الكبرى فى هذا التوقيت والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد ومناطق من شمال الوجه البحرى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أنه من المتوقع أن تتقدم للداخل لتصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع تقدم ساعات النهار تكون رعدية أحيانا.

ويشهد اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 الموافق 5 رمضان، حالة من عدم الاستقرار بـ الأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء .

متوقع اليوم أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، مع نشاط رياح مصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق .

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ، وأمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وأمطار خفيفة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة ورعدية على شمال الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.



