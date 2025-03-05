شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يشيد بمخرجات القمة العربية الطارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس البرلمان العربى محمد بن أحمد اليماحى بمخرجات القمة العربية الطارئة التى استضافتها جمهورية مصر العربية، مشددًا على أنها أكدت على ثوابت الموقف العربى الرافض لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه التاريخية تحت أى مسمى وأى مبرر، واعتبار ذلك جريمة تطهير عرقى وجريمة ضد الإنسانية، كما أكدت مجددًا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وأكد اليماحي - في بيان اليوم الأربعاء، دعم البرلمان العربي التام للخطة التي قدمتها مصر إلى القمة والتي تم اعتمادها بالإجماع، بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية دون تهجير.

ودعا اليماحي، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي والدول الفاعلة ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية إلى سرعة تقديم كل أوجه الدعم اللازمة لهذه الخطة، والإسهام الإيجابي والفاعل في تنفيذها على أرض الواقع، مطالبا كافة دول العالم بالاستجابة السريعة لقرار القمة بشأن عقد مؤتمر دولي في القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة وإنشاء صندوق ائتماني لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار.

وثمن رئيس البرلمان العربي الجهود الحثيثة والمخلصة التي يبذلها قادة الدول العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية والانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، خاصة في هذه المرحلة التي تواجه فيها القضية الفلسطينية تحديات خطيرة، مشددًا على أن هذه القمة وجّهت رسالة حاسمة للعالم أجمع بأن وحدة الصف العربي ووحدة الموقف العربي تظل هي حائط الصد الأول أمام أي مخططات أو محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.