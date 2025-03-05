شكرا لقرائتكم خبر عن أول مصرى يتولى المنصب.. محمد الجابرى رئيسا للمفوضية الإفريقية للزلازل والان مع تفاصيل الخبر

انتخبت الجمعية العمومية للمفوضية الإفريقية للزلازل الدكتور محمد نبيل الجابري، أستاذ الزلازل والمخاطر الطبيعية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رئيسا للمفوضية لمدة عامين، وذلك خلال انعقاد الدورة الرابعة للجمعية التي استضافتها ناميبيا مؤخرا.

وجاء انتخاب الجابري بعد تصويت حر مباشر لاختيار أعضاء المجلس التنفيذي للمفوضية، ليصبح بذلك أول مصري يتولى هذا المنصب، بعدما شغل سابقًا منصب النائب الأول للمفوضية منذ أكتوبر 2023، حين تم انتخابه خلال الجمعية العمومية التي عُقدت بمدينة الغردقة بمصر.

ويشغل الدكتور الجابري أيضًا منصب مدير المركز الإفريقي لبحوث الحد من المخاطر، وهو مركز بحثي تابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تأسس عام 2022، واعترف به الاتحاد الإفريقي في مارس 2023 كمركز تميز في مجال المخاطر الطبيعية.

ويعمل المركز على تنفيذ برامج تدريبية وبناء قدرات للباحثين من مختلف الدول الغفريقية، بتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث نظم آخر برامجه التدريبية في يناير 2025 بمقره بالقاهرة.

ويعكس انتخاب الجابري لهذا المنصب الرفيع الدور المصري الرائد في دعم التعاون الإفريقي في مجالات دراسة المخاطر الطبيعية والحد من آثارها، في إطار التزام مصر بتعزيز البحث العلمي الإقليمي والتعاون المشترك في مواجهة تحديات الطبيعة.

يُذكر أن المفوضية الإفريقية للزلازل هي إحدى المؤسسات التابعة للاتحاد الدولي للطبيعة الأرضية ومقاييس الأرض، والذي تعد مصر عضوًا بارزًا فيه منذ تأسيسه في عشرينيات القرن الماضي، حيث تترأس العديد من لجانه الفرعية من خلال اللجنة الوطنية للطبيعة الأرضية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.