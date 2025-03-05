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المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

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المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الرحمن سيد

الأربعاء، 05 مارس 2025 11:39 ص

قالت اﻹدارة العامة للمرور، إنه يتم متابعة الحالة الجوية و تقلبات وعدم استقرار الطقس، تلاحظ سقوط أمطار خفيفة بالطرق التابعة للإدارة، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.


وأضافت اﻹدارة العامة للمرور، أن الطرق لم تتأثر بسقوط اﻷمطار، وأنه يتم رصد أى معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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