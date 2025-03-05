شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: استمرار حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى حرصه على التواصل المباشر مع كافة المستويات الوظيفية بقطاع المياه الجوفية للتعرف على المجهودات المبذولة على الأرض من خلال المسئولين المتواجدين بالإدارات المركزية بالمحافظات، مع الحرص على تصعيد الكفاءات وتشجيع الشباب على تولى المزيد من المسؤوليات بإعتبارهم قادة المستقبل.

وأضاف سويلم، أنه يتم دعم العاملين بالوزارة لأداء مهامهم على الوجه الأمثل ، مع التزام كل فرد من العاملين بالعمل بأعلى مستوى من الكفاءة، وزيادة معدلات المرور الدورى على الطبيعة، والتعاون سويا من خلال العمل بروح الفريق الواحد ، مشيرا إلى أن العمل على الأرض هو أمر صعب ويتطلب مجهود كبير ، وهو ما يدفع الوزارة لزيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتسهيل منظومة العمل ، خاصة مع انتشار أعمال قطاع المياه الجوفية فى كافة أنحاء الجمهورية ، وهو ما يظهر أهمية الإعتماد على صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى والتطبيقات والرقمنة فى إدارة المياه بشكل أكثر دقة وسهولة ، وتطبيق مبادئ الحوكمة ، واجراء معايرات متطورة لعدادات المياه الجوفية ، وتفعيل منظومة التراخيص الإليكترونية لتراخيص المياه الجوفية ، وتعزيز الإعتماد على النماذج الرياضية فى إدارة المياه الجوفية ، خاصة مع التحول للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.

وأشار إلى أهمية تدريب وبناء قدرات المتخصصين من العاملين فى قطاع المياه الجوفية وخاصة من الشباب لتعزيز قدراتهم فى العمل ، مع اجراء تقييم للدورات التدريبية السابق الحصول عليها وتحديد مدى الاستفادة منها.

وأكد سويلم على أهمية تحقق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، وقيام القطاع بمتابعة تطبيق المعايير الخاصة بالتعامل مع الخزانات الجوفية من خلال "دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة ، بالشكل الذى يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية ، والتأكيد على استمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة ، ومواجهة التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة ، وتعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية فى إدارة المياه الجوفية ، والتواصل المباشر مع المزارعين والشركات التى تعتمد على المياه الجوفية لتوضيح الاشتراطات والمعايير الخاصة بالسحب من الخزانات الجوفية.

كما أكد على الدور الهام لقطاع تطوير الرى وإدارات التوجيه المائى في تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة ، وبما يحقق الإدارة الرشيدة لهذا المورد المائى غير المتجدد.