شكرا لقرائتكم خبر عن وفد نقابى عمالى مصرى يزور العراق لتعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل حسين جاسم القريشي عضو المكتب التنفيذي أمين العلاقات العربية والدولية فى الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، بتوجيه من ستار دنبوس براك رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق نائب الامين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وفدًا نقابيًا عماليًا مصريًا برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، رئيس النقابة العامة للخدمات، وذلك في إطار تعزيز العلاقات النقابية والتعاون بين الجانبين.

وضم الوفد كل من: حمدي عرابي، نائب الأمين العام للاتحاد العربي للبلديات والسياحة، وهشام عبد اللطيف، الأمين العام للخدمات، وحسام حنفي، أمين المال، حيث جرت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تبادل الخبرات والتجارب بين النقابات العمالية في البلدين.

وأعرب الطرفان عن أهمية تعزيز العلاقات النقابية العربية، بما يسهم في دعم حقوق العمال وتطوير بيئة العمل، مؤكدين حرصهم على استمرار التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.