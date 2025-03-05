شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنستعيد السيطرة على قناة بنما يليها "جرينلاند" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد الرئيس الأمريكى بإعادة السيطرة على قناة بنما، زاعما أن بلاده بنت تلك القناة بفضل تضحيات الآلاف من العمال الذين قضوا نحبهم أثناء حفرها جراء أمراض مثل الملاريا التى انتشرت بينهم بسبب لدغات البعوض، حسب ما جاء فى خطابه.

وتطرق ترامب أيضا إلى منطقة "جرينلاند"، متعهدا بالسيطرة عليها لحماية الأمن القومى الأمريكى، وقال ترامب: "سوف نحصل عليها بطريقة أو بأخرى".

وطالب ترامب ببناء قبة حديدية مثل تلك الموجودة فى إسرائيل لحماية أمريكا، متطرقا إلى جهوده لاستعادة الرهائن الأمريكيين الذين احتجزوا فى غزة خلال الحرب بين حماس ودولة الاحتلال.

وحرص ترامب على إلقاء الضوء على جهوده لإنجاح اتفاقية "إبراهام" فى الشرق الأوسط.