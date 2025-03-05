شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: طالبت بتنفيذ حكم الإعدام فى حق أى شخص يقتل شرطى أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس ترامب إنه وقع أمرا تنفيذيا يقضي بعقوبة الإعدام لأي شخص يقتل شرطيا، وطالب الكونجرس بسرعة إقراره كتشريع يدخل في إطار القانون.

وأضاف ترامب أن العديد من الولايات القضائية توقفت عمليا خلال عهد بايدن عن تطبيق القانون ضد مرتكبي الجرائم الخطيرة، زاعما أن القانون اصبح يستخدم ضد المعارضين السياسيين أمثاله خلال فترة تولى سلفه جو بايدن السلطة.

وانتقد الرئيس الأمريكي سياسات ما وصفه باليسار المتطرف الذى جعل قلب نظام العدالة في الولايات المتحدة.