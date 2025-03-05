شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: نقوم بترحيل المهاجرين غير القانونيين بسرعة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى ملف المهاجرين غير الشرعيين مرة أخرى خلال خطابه أمام الكونجرس، مستعرضا جهود حكومته فى ترحيل المهاجرين غير القانونيين بسرعة كبيرة من الولايات المتحدة لحماية المجتمع.

وأعلن ترامب عن توقيع قانونا يقضي باحتجاز المجرمين الخطيرين من الأجانب الذين يهددون السلامة العامة، واصفا إياه بالقانون الـ"قوى" جدا.

وأضاف الرئيس ترامب أن تأمين حدود البلاد يجب أن يحدث لحماية الأطفال الأمريكيين.

وأعلن ترامب أنه صنف العديد من عصابات المخدرات فى المكسيك كتنظيمات إرهابية لمنع تهديدها ضد الولايات المتحدة الأمريكية.