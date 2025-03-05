شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: كشفنا فسادا بمئات المليارات من الدولارات بفضل وزارة الكفاءة الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى خطابه الأول أمام الكونجرس إن حكومته نجحت فى كشف فساد يقدر بمئات المليارات بفضل كفاءة إدارته، مضيفا أن إيلون ماسك يعمل دون كلل لقيادة وزارة الكفاءة الحكومية ووقف هدر ملايين الدولارات في الميزانية.

وأضاف ترامب أنه استحدث وزارة الكفاءة الحكومية تحت قيادة ماسك لوقف الهدر الصارخ لأموال دافعى الضرائب.

وأشار ترامب إلى سياساته التي تشجع على التعدين والحفر لاستخراج النفط والبنزين الذى سيخفض من أسعار الطاقة، وهو الأمر الذى يثير الجدل لتعارضه مع سياسات تغير المناخ التي أقرها المجتمع الدولى.

واستعرض سياساته التى ستمنح الجنسية الأمريكية لمن يستثمر ويدفع الضرائب فى الولايات المتحدة الأمريكية، مستبدلا المهاجرين غير الشرعيين بهؤلاء المهاجرين الذين سوف يضيفون للاقتصاد الأمريكى بأموالهم التى ستقلل من حجم الدين العام فى الولايات المتحدة.