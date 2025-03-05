شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر توقيت الأكل على صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة سهام يحيى الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، إن شهر رمضان فرصة لتبني عادات غذائية صحية تضمن للجسم النشاط والطاقة طوال فترة الصيام، ما يعزز صحة الجسم والعقل التي تدوم لباقي شهور العام، لكن كيف يمكننا استغلال شهر الصيام بذكاء؟ مشيرة إلى أن المنظور الجديد للتغذية يركز على التوازن، التوقيت، وأفضل العادات الغذائية لضمان صيام صحى دون الشعور بالإرهاق أو زيادة الوزن.

وأضافت يحيى أن التوقيت يلعب دورا هاما في التغذية، حيث إن الإفطار المفاجئ بكميات كبيرة يرهق الجهاز الهضمي، بينما توزيع الوجبات على فترات متقطعة يمنح الجسم فرصة للهضم والاستفادة القصوى من العناصر الغذائية التى يتم تناولها.

وأوضحت أن الإفطار يجب أن يكون على مرحلتين: ابدأ بتمر وماء، ثم انتظر 15-30 دقيقة قبل تناول الوجبة الرئيسية وهو وقت كافي لصلاة المغرب مما يجعل الجسم يتهيئ تدريجيًا لاستقبال الطعام تناول وجبة صغيرة غنية بالبروتينات والألياف ثم وجبة خفيفة بعد صلاة التراويح لتجنب الأكل الزائد قبل النوم أما بالنسبة لوجبة السحور يجب اختيار الكربوهيدرات المعقدة والبروتين يضمن طاقة تدوم طويلاً ويقلل من الشعور بالجوع خلال النهار.