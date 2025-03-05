شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقك.. غرامة تصل لمليون جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم فاتورة الشراء والان مع تفاصيل الخبر

حرص قانون حماية المستهلك على وضع ضوابط لحماية حقوق المستهلكين من تلاعب التجار، حيث نصت المادة 10 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التى يكفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

كما حدد القانون عقوبة لمن يخالف المادة 10 حيث تنص المادة 65 من قانون حماية المستهلك على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33 فقرة ثانية وثالثة، 40 فقرة ثانية) من هذا القانون.