شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى جمهورية الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، فجر اليوم الأربعاء، إلى برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو.

ومن المقرر أن يقوم الوزير عبد العاطي بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس "دنيس ساسو نجيسو" رئيس جمهورية الكونغو، حول سبل تعزيز ودفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتناول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.