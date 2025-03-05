وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى جمهورية الكونغو

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى جمهورية الكونغو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توجه بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، فجر اليوم الأربعاء، إلى برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو.
ومن المقرر أن يقوم الوزير عبد العاطي بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس "دنيس ساسو نجيسو" رئيس جمهورية الكونغو، حول سبل تعزيز ودفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتناول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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