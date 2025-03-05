شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح وزارة الصحة لصيام صحى فى شهر رمضان أبرزها تناول وجبات البروتين والان مع تفاصيل الخبر

قدمت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح الهامة للمواطنين لصيام صحى خلال شهر رمضان المبارك، تضمنت:-

- شرب 8-10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور.

- تناول وجبات تحتوى على البروتين (مثل البيض أو الجبن).

- الكربوهيدرات المعقدة (كالحبوب الكاملة)، والخضروات، تقليل من الحلويات والمقليات لتفادى الشعور بالثقل.

- استشر الطبيب إذا كنت تعانى من حالات مزمنة.

- الصيام يكون مفيدًا جدًا للصحة إذا تم التعامل معه بحكمة.

- الصيام له العديد من التأثيرات الإيجابية على الصحة الجسدية من بينها؛ تحسين عملية التمثيل الغذائي.

- الصيام يمنح الجهاز الهضمى فترة راحة، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر فى الدم وحرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة.

- الصيام يتسبب فى فقدان الوزن من خلال تقليل السعرات الحرارية اليومية وتحسين التمثيل الغذائي

- يساهم الصيام فى تخلص الجسم من السموم، حيث أنه عندما يتم التوقف عن تناول الطعام لساعات، يبدأ الجسم فى استخدام مخزون الجلوكوز ثم يتحول إلى الدهون، مما قد يساعد فى التخلص من بعض السموم المتراكمة.