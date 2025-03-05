شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المؤقتة لإدارة غزة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة ستة أشهر جرى التوافق عليها.

وأشار عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي، إلى أنه "في السابع من مارس القادم في جدة سيكون هناك اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وسنسعى إلى اعتماد هذه الخطة أيضا حتى تكون خطة عربية وخطة إسلامية".