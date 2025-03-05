شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات تصل لـ30%.. تعرف على أسعار 14 سلعة غذائية فى منافذ وزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ضخ كميات من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة والمتحركة ومعارضها بتخفيضات تصل إلى 30%، لرفع العبء عن المواطنين انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على تقديم كافة سبل دعم الأمن الغذائى المستدام للمواطنين ومحاربة الغلاء، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية من أجل تأمين المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية، وتوفيرها بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار 14 سلعة غذائية فى منافذ وزارة الزراعة:

1- الأرز البلدى 24 جنيهًا.

2- الفول البلدى 45 جنيها.

3- الفاصوليا 30 جنيها.

4- بيض المائدة 150 جنيها.

5- الدواجن المجمدة 120 جنيها.

6- السمك البلطى 70 جنيها.

7- السكر 30 جنيها.

8- الجبن 90 جنيها للكيلو.

9- البطاطس 5 جنيهات.

10- الطماطم 5 جنيهات.

11- البصل 5 جنيهات.

12- زيت طعام لتر 60 جنيها.

13- المكرونة 25 جنيهًا للكيلو.

14- اللحوم البلدى 280 جنيهًا.