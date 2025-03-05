شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأربعاء، 05 مارس 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 5-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:52 ص
موعد صلاة الظهر 12:07 م
موعد صلاة العصر 27: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:57 م
موعد صلاة العشاء 7:13 م
وقت صلاة الفجر 4:56 ص
موعد صلاة الظهر 12:12 م
موعد صلاة العصر 3:31 م
موعد صلاة المغرب 6:01 م
موعد صلاة العشاء 7:18 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:47 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 3:22 م
موعد صلاة المغرب 5:53 م
موعد صلاة العشاء 7:09 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:40 ص
وقت صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 5:46 م
وقت صلاة العشاء 7:01 م
وقت صلاة الفجر 4:47 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 م
موعد صلاة العصر 23: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:55 م
موعد صلاة العشاء 7:07 م
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