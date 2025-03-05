شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحديد النسل حرام فى المسيحية؟.. الكنيسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل عدد كبير من الأقباط عن موقف الكنيسة من تحديد النسل، وهل يعد حرامًا أم لا؟ وحول هذا الأمر، أوضح الراحل البابا شنودة الثالث، خلال عظته الأسبوعية، أن تحديد النسل ليس محرمًا في المسيحية، مشيرًا إلى أهمية تربية الأبناء وليس مجرد إنجابهم.

واستشهد البابا شنودة بكلمة قالها يوحنا ذهبي الفم: "لا تصبح أمًا بولادة البنين، وإنما تصبح أمًا بتربية البنين"، مؤكدًا أنه إذا كانت الأم غير قادرة على تربية عدد كبير من الأطفال بشكل جيد، فمن الأفضل أن تكتفي بعدد تستطيع تربيته والعناية به.

ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الكنيسة على التأكيد على دور الأسرة في تنشئة الأبناء بشكل سليم، بما يضمن لهم حياة كريمة وتعليمًا ورعاية صحية ونفسية مناسبة.