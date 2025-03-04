شكرا لقرائتكم خبر عن قمة القاهرة الطارئة: السلام العادل والشامل خيارنا الاستراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قمة القاهرة الطارئة في بيانها الختامى، أن تحقيق السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي الذي يلبي حميع حقوق الشعب الفلسطيني وخصوصا حقه في الدولة المستقلة ذات السيادة.

ودعت القمة العربية الطارئة، إلى تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية بما في ذلك الولايات المتحدة لتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة في سياق العمل على إنهاء الصراعات في المنطقة.