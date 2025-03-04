شكرا لقرائتكم خبر عن القمة العربية الطارئة بالقاهرة: التهجير مرفوض وندين قرار الاحتلال بإغلاق المعابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، على الموقف العربي الواضح برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت اي دعوى او مبرر او ظرف باعتباره انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا.

وأدانت القمة، القرار الإسرائيلي الأخير بإغلاق المعابر، ووقف تمرير المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي الإنساني.

وحذرت القمة، من جراء أي محاولات من شأنها إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم، أو ضم أراض فلسطينية، من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراع، كما سيوسع نطاق الصراع ليشمل دولا أخرى.