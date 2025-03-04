شكرا لقرائتكم خبر عن قمة القاهرة الطارئة: السلام العادل والشامل خيارنا الاستراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قمة القاهرة فى بيانها النهائى على أن تحقيق السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجى الذى يلبى حميع حقوق الشعب الفلسطينى وخصوصا حقه فى الدولة المستقلة ذات السيادة.

ودعت القمة إلى تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية بما فى ذلك الولايات المتحدة لتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة فى سياق العمل على انهاء الصراعات فى المنطقة.