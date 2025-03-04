شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الإدارة والعاملون بالشركة المتحدة للإنتاج السينمائى والفنى ينعون والد دينا كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإنتاج السينمائى والفنى، والعاملين بالشركة بخالص العزاء للأستاذة دينا كريم، المدير التنفيذي للشركة، في وفاة والدها المغفور له محسن كريم أحمد.

سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.. إنا لله وإنا إليه راجعون.