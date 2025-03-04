شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بتشميع ورشة تدوير المواد البلاستيكية داخل الكتلة السكنية والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، لقاء المواطنين الأسبوعى الدورى لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة والعمل على حلها بشكل جذرى ومباشر فى حضور المختصين.

وشهد اللقاء، بحث الشكاوى والطلبات المقدمة من مواطنى أحياء العمرانية والعجوزة وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة ومركز ومدينة أبو النمرس.

واستمع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال لقاءه إلى الشكوى المقدمة من مواطنة قاطنة بشارع ترعة الزمر بمنطقة نصر الدين بحى العمرانية لتضررها من أعمال هدم وتكسير تبعها قيام المخالف بضم جزء من الفراغ الجانبى إلى الشقة والسير فى إجراءات التصالح على المخالفة.

وكلف المحافظ، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مدينة الجيزة وتضم فى عضويتها ممثلين عن مديرية الأسكان والمكتب الهندسى بالمحافظة، لبحث ومراجعة ملف العقار بالكامل ومدى قانونية طلب التصالح المقدم من المخالف مع التأكد من الحالة الإنشائية للعقار وعرض تقرير وافى بالإجراءات القانونية اللازمة، مع قيام شركة الغاز المسئولة بمراجعة مسارات الغاز الموجودة بالعقار للتأكد من عدم التعدى على المرافق العامة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وبحث محافظ الجيزة، الطلب المقدم من أحد المواطنين من المقيمين بشارع مصرف اللبينى الهرم ويلتمس الموافقة على استغلال قطعة أرض فضاء بمساحه حوالى 130م متبقية من مسطح أرض يملكها تم نزع ملكيتها لتوسعه شارع خاتم المرسلين لإقامة نشاط تجاري.

ووجه المحافظ، حى العمرانية بالتنبيه على المواطن بالتقدم بالمستندات المطلوبة لدراسة مدى امكانية قانونية الموافقة على الترخيص من عدمه، وذلك بعد التأكد من عدم وجود أية دعاوى قضائية أو نزاعات على المساحة المطلوب ترخيصها.

وفحص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الشكوى المقدمة من قاطنى أحدى العقارات بشارع يحى عبد العزيز الصاوى " فوه سابقًا " بحى العجوزة لتضررها من عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر للغرفتين الموجودين بحديقة العقار بالدور الأرضي.

وكلف المحافظ، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس حى العجوزة لمعاينة العقار محل الشكوى على أرض الواقع بالتنسيق مع المكتب الهندسى بالمحافظة وإعداد تقرير وافى عن موقف الغرف محل الشكوى ومسارات المرافق وخطوط طرد الصرف الصحى الموجودة بالعقار.

وبحث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الشكوى المقدمة بشارع ذكى سالم بحى بولاق الدكرور حيال ورشة مخالفة تمارس نشاط لإعاده تدوير المواد البلاستكية القديمة داخل الكتلة السكنية مع عدم توافر أى إجراءات للحماية المدنية.

واطلع محافظ الجيزة، خلال اللقاء على الإجراءات القانونية التى قام حى بولاق الدكرور باتخاذها والتى تتضمن على غلق وتشميع الورشة لممارسة نشاط بدون ترخيص، وتحرير محاضر مخالفة بيئية لإدارة نشاط بدون ترخيص ومخالف للاشتراطات البيئية والسلامه العامة.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حى بولاق بقطع المرافق عن المحل المخالف ومصادرات المعدات والأدوات الموجودة لعدم السماح له بالانتفاع به لما يمثله النشاط من خطورة وللحفاظ على أمن وسلامة قاطنى العقار.

وفى حى جنوب الجيزة، استمع محافظ الجيزة إلى الشكوى المقدمة من قاطنى أحد العقارات بشارع البحر الأعظم لتضرره من قيام مالك الشقة بالدور الأرضى بهدم حوائط دون الحصول على التراخيص اللازمة مما أثر على السلامة الإنشائية للعقار.

وبفحص الشكوى تبين قيام حى جنوب الجيزة بإزالة المخالفات الموجودة وإزالة أسباب الشكوى، كما وجه المحافظ رئيس حى جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية لعدم قيام المخالف بتكرار المخالفة.

وبحث محافظ الجيزة الشكوى المقدمة من أحد المواطنين لتضرره من قيام العقار المقابل له بالتعدى على خط التنظيم واقتطاع مساحة مترين من عرض للشارع والبناء عليها بالمخالفة للقانون بشارع الحمد خلف المساكن بمركز ومدينة أبو النمرس.

وكلف المحافظ، بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لفحص ودراسة التراخيص الصادرة الخاصة بالشاكى والمشكو فى حقه على ضوء المخطط التفصيلى المعتمد الصادر للمنطقة، وكذلك قيام اللجنة المشكلة ببحث ودراسة طلب التصالح المقدم من المشكو فى حقه، ومراجعة موقف قطعة الأرض المستغلة فى تشوينات بالمخالفة للقانون.

ومن جانبهم، أعرب المواطنين عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الجيزة على الاستجابة السريعة، لبحث شكواهم ومطالبهم متمنين له دوام التوفيق فى خدمة الوطن والمواطنين.