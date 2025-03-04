شكرا لقرائتكم خبر عن الجامع الأزهر يقيم التراويح بحضور آلاف المصلين فى الليلة الخامسة من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أجواء عامرة بالسكينة والخشوع، اصطفَّ آلاف المصلين فى رحاب الجامع الأزهر، اليوم الثلاثاء، فى الليلة الخامسة من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، يؤدّون صلاتى العشاء والتراويح، خاشعين متضرعين، يرجون رحمة الله ويبتغون فضله، وقد توافدوا من مختلف المحافظات، إضافة إلى الطلاب الوافدين من دول عدة، ليلتقوا فى بيت من بيوت الله، تحفّهم الملائكة، وتغمرهم نفحات الشهر الكريم.

وتقدَّم المصلين الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، و الدكتور محمد الجندى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والشيخ حسن عبد النبى، وكيل لجنة مراجعة المصحف، والدكتور هانى عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر.

ورفع أذان العشاء الشيخ محمد فوزى البربرى، إمام القبلة بالجامع الأزهر، وأقيمت صلاة العشاء من سورة المائدة، بإمامة الدكتور أسامة الحديدى، مدير عام مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، الذى قرأ برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم.

وتقام صلاة التراويح من سورة المائدة، ويؤم المصلين فيها: الشيخ محمد سالم عامر، إمام القبلة بالجامع، قارئًا برواية ابن وردان عن الإمام أبى جعفر المدنى، والشيخ أحمد سعد فتوح، الواعظ بالأزهر الشريف، قارئًا برواية هشام عن الإمام ابن عامر الشامى، والشيخ رضا رمضان عبد الموجود، مدرس القراءات بمنطقة المنيا الأزهرية، قارئًا برواية روح عن الإمام يعقوب البصري. أما صلاة الشفع والوتر، فيتقدم لإمامة المصلين الشيخ محمد فوزى البربرى، ويؤم المصلين فى صلاة الفجر الشيخ أحمد سعد فتوح.

وينقل المركز الإعلامى للأزهر الشريف صلاتى العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.

ويُحيى الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقارئ قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد فى العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك فى إطار الدور الدعوى والتوعوى الذى يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.



الجامع الأزهر الشريف



جانب من صلاة التراويح



صلاة التراويح بالجامع الأزهر