شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي لقادة القمة العربية: "أثريتم النقاش المخلص بمداخلات قيمة" والان مع تفاصيل الخبر

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فى ختام القمة العربية الطارئة بالقاهرة: "فى ختام هذه القمة المحورية، اتقدم إليكم الأشقاء أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. بخالص الشكر وعظيم التقدير على جهدكم الصادق ورؤيتكم ودعمكم المقدر لما تم طرحه خلالها.. وأتوجه بالشكر لجلالة ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي القمة رقم 33 على جهود جلالته فى عقد هذه القمة غير العادية".

وأضاف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لقد اثريتم النقاش المخلص بمداخلات قيمة أثق أنها سوف تسهم بلا شك فى تحقيق المصالح العربية وصون أمننا القومى وتعزيز العمل العربي المشترك بما يلبي تطلعات شعوبنا العربية".

وتابع الرئيس السيسي: "اتقدم بالشكر لأمانة جامعة الدول العربية وعلي رأسها معالى الأمين العام أحمد أبو الغيط على الجهد الدؤوب لعقد هذه القمة خلال وقت قصير والتي جاءت تعزيزا لحقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على مقدراته.. أرفع الجلسة الآن وأشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".