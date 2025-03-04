الرئيس السيسي يعلن اعتماد القمة العربية لخطة مصر لإعادة إعمار وتنمية غزة

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فى ختام القمة العربية الطارئة بالقاهرة: "فى ختام هذه القمة المحورية، اتقدم إليكم بخالص الشكر وعظيم التقدير على جهدكم الصالدق ورؤيتكم ودعمكم المقدر.. واتوجه بالشكر لجلالة ملك البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على جهود جلالته فى عقد هذه القمة غير العادية".

محمد يوسف

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