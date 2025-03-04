شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقر بفشلها.. الشاباك ينشر نتائج التحقيقات في أحداث 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

نشر رئيس جهاز الأمن العام في إسرائيل(الشاباك)، رونين بار، نتائج التحقيق الشامل في أحداث 7 أكتوبر2023 ، والتي تشير إلى أن سلسلة من الأسباب المهنية والإدارية أدت إلى الفشل الذريع في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأقرّ الشاباك في التقرير الذي كشف عن نتائج التحقيقات، بعجزه عن منع هجوم 7 أكتوبر 2023، رغم امتلاكه تحذيرات مسبقة عن خطة "جدار أريحا".

وكشف تقرير نشرته وسائل إعلام عبرية، عن فشل في تشغيل العملاء، وتحليل المعلومات، والتنسيق مع الجيش، ما أدى إلى غياب الاستجابة العملياتية في اللحظات الحاسمة.

وخلص التحقيق إلى أن الشاباك "فشل" في مهمته الأساسية بمنع الهجوم، لكنه حاول في الوقت نفسه تحميل جزء من المسؤولية للقيادة السياسية، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية أسهمت في تصاعد الخطر دون اتخاذ إجراءات وقائية.

وأقر رئيس الجهاز، رونين بار، بأن الشاباك لم ينجح في منع الهجوم، قائلاً: "لم نمنع المجزرة، وسأحمل هذا العبء على كتفي طوال حياتي". وأوضح التقرير أن الجهاز لم يتعامل مع المعطيات التي كانت لديه بالجدية المطلوبة.

وشدد التحقيق الداخلي الذي أجراه الجهاز على أنه "لو تصرف الشاباك بشكل مختلف، لكان بالإمكان منع الهجوم"، مضيفًا أن التحقيق "يتطلب مراجعة شاملة للوصول إلى الحقيقة وتصحيح الأخطاء".