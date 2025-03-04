شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الفطر وشم النسيم.. تعرف على أبرز الإجازات والأعياد حتى نهاية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى الثلاثاء، 04 مارس 2025 07:57 م

تعتبر الإجازات فرصة مثالية للراحة والاستجمام، وتوفير وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء فى مصر، وهناك العديد من الأجازات الرسمية التى تحدد خلال العام، وتعتبر فرصة للشعب المصرى للاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية. وينشر ”الخليج 365” الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025 بالتواريخ والمناسبات، التى تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، كالآتى: 30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك 31 مارس الإثنين إجازة عيد الفطر المبارك 21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم 25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء 1 مايو الخميس عيد العمال 5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات 6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك 7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف 6 أكتوبر الإثنين انتصارات احتفالات النصر

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