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رئيس مجلس السيادة السودانى: ندعم المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تجهير

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رئيس مجلس السيادة السودانى: ندعم المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تجهير

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

الثلاثاء، 04 مارس 2025 07:50 م

قال الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى: "نشيد بالمبادرة المصرية بالدعوة لعقد قمة القاهرة من أجل تنسيق المواقف بشأن القضية الفلسطينية ونؤكد موقفنا الثابت والداعم للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967".

 

وأضاف خلال كلمته فى القمة العربية الطارئة بالقاهرة حول تطورات القضية الفلسطينية: " نرفض رفضا قاطعا أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم ونعلن دعمنا الكامل للمبادرة المصرية العربية الرامية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها".

 

وتابع رئيس مجلس السيادة السودانى: "قواتنا المسلحة تمثل سدا منيعا أمام ميليشيا الدعم السريع وستقضى عليها تماما.. واتفقنا على تشكيل خارطة طريق للانتقال المدنى والدستورى وتعيين حكومة مدنية من المهنيين والمستقلين".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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