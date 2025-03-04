شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى: ندعم المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تجهير والان مع تفاصيل الخبر

قال الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى: "نشيد بالمبادرة المصرية بالدعوة لعقد قمة القاهرة من أجل تنسيق المواقف بشأن القضية الفلسطينية ونؤكد موقفنا الثابت والداعم للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967".

وأضاف خلال كلمته فى القمة العربية الطارئة بالقاهرة حول تطورات القضية الفلسطينية: " نرفض رفضا قاطعا أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم ونعلن دعمنا الكامل للمبادرة المصرية العربية الرامية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها".

وتابع رئيس مجلس السيادة السودانى: "قواتنا المسلحة تمثل سدا منيعا أمام ميليشيا الدعم السريع وستقضى عليها تماما.. واتفقنا على تشكيل خارطة طريق للانتقال المدنى والدستورى وتعيين حكومة مدنية من المهنيين والمستقلين".