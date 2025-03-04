شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشرع: عودة سوريا للجامعة العربية لحظة تاريخية تعكس إرادتنا المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد الشرع الرئيس السورى، إن عودة سوريا إلى الجامعة العربية لحظة تاريخية تعكس إرادتنا المشتركة، متابعا: " يجب تعزيز العمل العربى والبحث عن حلول عربية لأزماتنا المشتركة".

وأضاف خلال كلمته فى القمة العربية الطارئة بالقاهرة لبحث تطورات القضية الفلسطينية: "المنطقة تواجه تحديات سياسية واقتصادية ويمكن تجاوزها من خلال التعاون المشترك.. و سوريا عازمة على بناء مستقبل أفضل لشعبها وللأمة العربية".



وتابع الرئيس السوري: "تهجير الفلسطينيين محاولة لمضاعفة معاناة الشعب الفلسطينى يمثل تهديدا للشعب الفلسطينى وللأمة العربية بأسرها.. ونحن نقف مع الشعب الفلسطينى نحو الحرية والعدالة".



وبدأ القادة العرب، أمس الاثنين، فى التوافد على القاهرة، للمشاركة فى القمة، بعد موجة رفض عربى ودولى لمقترحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية داخل السعودية، وهو ما قوبل باستهجان واسع.