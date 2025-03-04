شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب النقل بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، جداول امتحانات شهر مارس بالفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الثالث الابتدائى حتى الثانى الثانوى، والتي تعقد خلال الفترة من الأحد 9 وحتى 16 مارس الجاري.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ضوابط عقد امتحانات الشهر، منبهة على الالتزام بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 2024، وإجراء الامتحان في أجزاء المنهج المقرر الذى تم تدريسه خلال شهر فبراير 2025.

وأشارت إلى أن الامتحان يتم وضعه بمعرفة موجه أول المادة، مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المدارس الرسمي - الرسمي لغات - الخاص.

وأوضحت أن موجه أول المادة يقوم بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس، بحيث يكون بكل مدرسة ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.

وأشارت إلى أن الامتحان يكون فى الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية، ولا يتم عقد الامتحان في الفترة الأولى، ويتم تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية، ويتم الاحتفاظ بكل الأوراق الامتحانية وتجميعها داخل الكنترول المدرسى.



جدول اختبار شهر مارس



جدول اختبارات التربية والتعليم بالجيزة



جدول الامتحانات