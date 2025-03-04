شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القيادة اليمنى: نؤكد دعمنا لمصر والخطة العربية لإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور رشاد محمد العليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمني: "نؤكد دعمنا لمصر والأردن والخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة بمشاركة الشعب الفلسطيني".

وأضاف خلال كلمته فى القمة العربية الطارئة بالقاهرة حول تطورات القضية الفلسطينية: "نؤكد حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته كاملة السيادة ونرفض خطط التهجير والاستيطان".

وتابع: "فلسطين ستظل القضية المركزية فى المنطقة العربية ونؤكد ضرورة العمل على حل الدولتين لتعزيز السلام، مؤكدا ضرورة حشد المواقف الداعمة للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة".

وبدأ القادة العرب، أمس الاثنين، فى التوافد على القاهرة، للمشاركة فى القمة، بعد موجة رفض عربى ودولى لمقترحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية داخل السعودية، وهو ما قوبل باستهجان واسع.