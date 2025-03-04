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رئيس مجلس القيادة اليمنى: نؤكد دعمنا لمصر والخطة العربية لإعادة إعمار غزة

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رئيس مجلس القيادة اليمنى: نؤكد دعمنا لمصر والخطة العربية لإعادة إعمار غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

الثلاثاء، 04 مارس 2025 07:33 م

قال الدكتور رشاد محمد العليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمني: "نؤكد دعمنا لمصر والأردن والخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة بمشاركة الشعب الفلسطيني".

وأضاف خلال كلمته فى القمة العربية الطارئة بالقاهرة حول تطورات القضية الفلسطينية: "نؤكد حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته كاملة السيادة ونرفض خطط التهجير والاستيطان".

وتابع: "فلسطين ستظل القضية المركزية فى المنطقة العربية ونؤكد ضرورة العمل على حل الدولتين لتعزيز السلام، مؤكدا ضرورة حشد المواقف الداعمة للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة".

وبدأ القادة العرب، أمس الاثنين، فى التوافد على القاهرة، للمشاركة فى القمة، بعد موجة رفض عربى ودولى لمقترحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية داخل ، وهو ما قوبل باستهجان واسع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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