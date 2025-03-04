شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن اغتيال خضر هاشم القيادى بقوة الرضوان التابعة لحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال خضر هاشم، القيادي بقوة الرضوان التابعة لحزب الله في هجوم جوي على قانا جنوبي لبنان.

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قتلت شخصية محورية في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، دون أن تسميها.

وأعلنت مصادر إسرائيلية -في وقت سابق- عن اغتيال مسؤول كبير في حزب الله بقصف سيارته في منطقة صور بجنوب لبنان.