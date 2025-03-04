شكرا لقرائتكم خبر عن مصر لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل.. غدا في الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 غد في العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" الرئيس السيسى أمام القمة العربية الطارئة بالقاهرة: مصر لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل.. العدوان على غزة خلف وصمة عار فى تاريخ البشرية.. خطة إعمار غزة تحفظ للشعب الفلسطينى حقه.. الرئيس يكشف مالمح الخطة المصرية لإعادة إعمار القطاع.. ويؤكد: سنتصدى لهذا الواقع المؤلم.. نتعاون مع الأشقاء على تشكيل لجنة إدارية من الفلسطينيين المهنيين والمستقلين توكل إليها إدارة قطاع غزة.

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