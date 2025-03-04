شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على بضائع أمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالثلاثاء، 04 مارس 2025 07:02 م
أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بضائع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار.
وكتب على موقع "ْX": بمجرد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ، قمنا بالرد، وفرضت كندا رسوم جمركية بنسبة 25% على بضائع أميركية بقيمة 155 مليار دولار.
وأوضح أنه تم فرض رسوم على بضائع أمريكية بقيمة 30 مليار دولار، ثم على بضائع بقيمة 125 مليار دولار في 21 يوماً.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز