شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على بضائع أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بضائع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار.

وكتب على موقع "ْX": بمجرد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ، قمنا بالرد، وفرضت كندا رسوم جمركية بنسبة 25% على بضائع أميركية بقيمة 155 مليار دولار.

وأوضح أنه تم فرض رسوم على بضائع أمريكية بقيمة 30 مليار دولار، ثم على بضائع بقيمة 125 مليار دولار في 21 يوماً.