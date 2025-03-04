شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور خالد عبدالغفار في حلقة خاصة عن بناء الإنسان المصري في بودكاست "بداية جديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف بودكاست "بداية جديدة"، في الحلقة الرابعة، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وسلط اللقاء الضوء على رؤية القيادة السياسية لمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، التي تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز وعيهم وثقافتهم، والتي تحظى برعاية خاصة من فخامة رئيس الجمهورية.

خلال اللقاء، أكد الدكتور عبدالغفار، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري في مختلف الجوانب، مشيدًا بالدور الفعّال للمبادرة في تحقيق هذا الهدف. وأوضح أن المبادرة حققت نجاحًا كبيرًا خلال أول 100 يوم، حيث تم تنظيم 24 ألف برنامج رياضي وشبابي، شارك فيها 12 مليون مواطن، مما ساهم في نشر الوعي الصحي وتعزيز الروابط الاجتماعية.

وتحدث الوزير أيضًا عن حياته الشخصية، مشيرًا إلى حبه للأماكن الطبيعية في مصر، حيث يفضل قضاء وقت الفراغ مع عائلته في أماكن هادئة تمنحه فرصة للاسترخاء والتأمل، مما يساعده على تحقيق التوازن بين عمله وحياته الشخصية.

وعن دوره المزدوج كوزير للصحة ونائب لرئيس مجلس الوزراء، أوضح الدكتور عبدالغفار، أن هذا يتطلب مجهودًا كبيرًا، لكنه يرى أن العمل من أجل تحسين حياة المواطنين مسؤولية وطنية تتطلب العزيمة والإرادة. وأكد أن دعم القيادة السياسية وتكاتف جميع الجهات يسهمان في تحقيق الأهداف الطموحة التي تسعى إليها الدولة.

كما ناقش اللقاء دور مبادرة "أحسن صاحب" في تعزيز التضامن الاجتماعي، والتي استفاد منها 4 ملايين شخص، بالإضافة إلى جهود نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال مبادرة "سلامتك تهمنا"، التي تهدف إلى الحد من الحوادث المهنية وتعزيز بيئة عمل آمنة.

وفي ختام الحلقة، أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، بفكرة "بودكاست بداية جديدة" كمساحة تفاعلية تتيح للشباب الاستفادة من خبرات الشخصيات الناجحة في مختلف المجالات.

يذكر أن الحلقات المقبلة ستستضيف شخصيات مؤثرة من مجالات الفن، الرياضة، ريادة الأعمال، والسياسة، في إطار تعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، يُبث بودكاست "بداية جديدة" عبر منصة Watch IT في تمام الساعة 3:15 مساءً، كما يُعرض يوميًا على قناة الحياة في الساعة 3:15 مساءً، وعلى القناة الأولى والفضائية المصرية في الساعة 6:30 مساءً.

وانطلق بودكاست "بداية جديدة" في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، ليكون مساحة تفاعلية تجمع بين الشخصيات المؤثرة، بمشاركة مقدمي الحلقات من الأطفال المصريين الموهوبين آدم وهدان، ريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. يتيح البودكاست لضيوفه الفرصة لمشاركة تجاربهم، والتحديات التي مروا بها، والدروس التي شكلت مسيرتهم، إلى جانب تقديم رؤى حول مستقبل مجالاتهم وأثرها على المجتمع، ونقل رسائل تحفيزية للشباب الساعي لتحقيق طموحاته.

يأتي ذلك في إطار سعي المشروع القومي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، إيمانًا بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بتطوير الإنسان.