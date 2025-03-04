شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق يدعو إلى عدم الاعتراف بوجود إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الرئيس عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق، بالشكر للرئيس السيسى، والشعب المصرى على استضافة القمة الطارئة، فى ظروف إنسانية وأمنية معقدة، تمر بها المنطقة تتمثل فى المحاولة على الإجهاز على القضية الفلسطينية وعلى الحق الأصيل للفلسطينيين فى أرضهم وحق عودة اللاجئين.

ودعا عبداللطيف رشيد خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة في القاهرة، الدول بعدم الاعتراف بالوضع الواقع غير المشروع عن وجود الكيان الصهيونى فى الأراضى الفلسطينية وعدم الاعتراف بأى تغييرات فى طابع مادى أو تكوين ديمغرافى للأراضى التى احتلها الكيان.

تابع وأجدد موقفى الداعم لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني لإقامة الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس الشريف، وأرفض سياسات التصفية والعرقية التى ينتهجها الكيان الصهيونى المحتل، والتى تمثل خرقا جليا للقوانين الدولية والإنسانية.

وبدأ القادة العرب، أمس الاثنين، في التوافد على القاهرة، للمشاركة في القمة، بعد موجة رفض عربي ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية داخل السعودية، وهو ما قوبل باستهجان واسع.

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

بلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على قمة الثلاثاء.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة بين 7 أكتوبر2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.



