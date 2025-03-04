شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى بالقمة العربية الطارئة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أمله أن تستمر جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته من أجل استدامة وقف إطلاق النار في غزة.

وكشف السيد الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة في القاهرة، عن ملامح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، مبينا أن هذه الخطة تحفظ للشعب الفلسطيني حقه بإقامة الدولة.

وتابع السيد الرئيس: عملنا بالتعاون مع الأشقاء في فلسطين على تشكيل لجنة من الفلسطينيين المستقلين لإدارة قطاع غزة.

وأضاف، أن مصر تتولى تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية التى يتعين أن تتولى حفظ الأمن فى القطاع خلال المرحلة المقبلة.

دعا الرئيس السيسي لاعتماد الخطة المصرية التى تحفظ للشعب الفلسطينى حقه فى إعادة بناء وطنه وبقائه على أرضه.

وقال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ستتصدى لهذا الواقع المؤلم الذى يعيشه قطاع غزة، مشددا على دعم بقاء أهل غزة فى أراضيهم.

وأوضح السيد الرئيس السيسى، أن مصر لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل، مشددا على أن اتفاقية السلام تلزم كل طرف احترام الحدود.

وفيما يلى نوضح أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة:

- يجمعنا واقع مؤلم يكاد يعصف بالأمن الإقليمى والعربى

- نشكر عاهل البحرين على جهوده المقدرة فى رئاسة القمة العربية

- العدوان على غزة خلف وصمة عار فى جبين الإنسانية

- الحرب على غزة استهدفت تدمير سبل الحياة وتفريغ القطاع من سكانه وهو ما تتصدى له مصر ولن تشارك فيه

- الشعب الفلسطينى ضرب مثالا فى الصمود والتمسك بالأرض

- مصر لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل

- اتفاقية السلام تلزم كل طرف احترام الحدود

- مصر سعت منذ اليوم الأول للحرب إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار

- عملنا بالتعاون مع الأشقاء فى فلسطين على تشكيل لجنة من الفلسطينيين المستقلين لإدارة قطاع غزة

- مصر تتولى تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية التى يتعين أن تتولى حفظ الأمن فى القطاع خلال المرحلة المقبلة

- مصر تدعو لاعتماد الخطة التى قدمتها لإعادة إعمار قطاع غزة

- أدعو كافة الدول الحرة والصديقة للمشاركة فى مؤتمر إعادة إعمار غزة

- القدس ليست مدينة.. بل هى رمز لهويتنا وقضيتنا

- مصر أعدت خطة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم

- نحذر من مغبة استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى



