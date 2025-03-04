شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة اليونان تثمن جهود مصر في نقل أطفال فلسطينيين من غزة لتلقي العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت سفارة اليونان بالقاهرة اليوم /الثلاثاء/ التعاون المثمر لوزارتي الصحة والسكان والخارجية والهجرة مع آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية في المساعدة بإجلاء عشرة أطفال فلسطينيين من غزة لتلقي العلاج في المستشفى اليوناني بالقاهرة قبل مغادرتهم إلى أثينا.



وذكرت السفارة - في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم - أن الأطفال الفلسطينيين المصابين ومرافقيهم وصلوا إلى اليونان على متن رحلة خاصة قدمتها شركة "إيجيان"، وسيتم استكمال علاجهم بالمؤسسات الطبية هناك بينما يتم إيواء مرافقيهم في منشئات وزارة الهجرة واللجوء اليونانية.



وبذلت مصر جهودا حثيثة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس والعودة إلى الهدوء المستدام وذلك على ثلاث مراحل ، حيث بدأ سريان المرحلة الأولى في 19 يناير الماضي ومدتها 42 يومًا ، وتتضمن انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.



كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود وادخال مستلزمات إيواء النازحين الذي فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.