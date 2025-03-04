شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن: تحقيق السلام لا يمكن أن يتحقق بالتصعيد العسكرى وتهجير الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

أكد الملك عبد الله العاهل الأردنى، دعم الأردن لخطة إعادة إعمار غزة والرفض التام لكل محاولات تهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة وضم الأراضى، قائلا: "نحيى صمود الشعب الفلسطينى الشقيق على أرضه، وتحقيق السلام لا يمكن أن يتحقق بالتصعيد العسكرى وتهجير الشعوب وإنكار حقوقها".

وشدد ملك الأردن، خلال كلمته بالقمة العربية غير العادية لبحث تطورات القضية الفلسطينية، على أهمية استدامة وقف إطلاق النار فى غزة وضمان تنفيذ جميع مراحله، ورفض الأردن للقرار الإسرائيلى بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما أكد أهمية دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية فى الإصلاح.

ودعا ملك الأردن لإعداد تصور واضح وقابل للتنفيذ حول إدارة غزة وربطها بالضفة الغربية، وجدد رفض الأردن لأى إجراء لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض حل الدولتين، ويدعو لإطلاق جهد إقليمى ودولى فورى ومؤثر وفاعل لمعالجة ما خلفته الحرب على غزة، مضيفا: "سنواصل واجبنا التاريخى فى رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، وسيستمر الأردن فى تقديم المساعدات إلى غزة برا وجوا".