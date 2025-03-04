شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأوروبى: نرفض بشدة أى محاولة لتغيير الطابع الديمجرافى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبى، إنه سيستهل حديثه بالتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوة الاتحاد الأوروبى لحضور هذا الاجتماع المهم كمجتمع دولى، حيث يسعى المجتمع الدولى والدول العربية لإعطاء بارقة أمل للفلسطينيين فى غزة والضفة الغربية، وفى جمبع أنحاء العالم، وانهاء المعانة الشديدة التى شهدناها جميعا فى السنة والنصف الماضية.

وأكد رئيس المجلس الأوروبى، الاتحاد الأوروبى يلتزم التزاما كاملا بالمساهمة فى تحقيق السلام فى الشرق الأوسط، كما أنه يلتزم بحل الدولتين حيث فلسطين وإسرائيل تستطيعان العيش جنبا إلى جنب فى سلام وأمان، بعيدا عن تهديدات الإرهاب الذى يرتكب، ونحن نلتزم بدعم جهود الدول العربية والسلطة الفلسطينية كما فعلنا على مدار فترة طويلة.

وأضاف أنطونيو كوستا، أن احترام ميثاق الأمم المتحدة والنظام العالم القائم على القانون والقانون الدولى لا طالما كان وجهة الكثير من التهديدات أكثرها فى الوقت الحالى، وسأكون واضح فيما أقول، الاتحاد الأوروبى يرفض وبشدة اى محاولة لتغيير الطابع الديمجرافى وطابع الأرض فى قطاع غزة وفى أى مكان فى العالم، بما يتثق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى، المبادئ الأساسية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة.

وأوضح رئيس المجلس الأوروبى، أن الاتحاد الأوروبى يدعو جميع الأطراف للالتزام بوقف إطلاق النار، وأطلاق سراح الاسرى من أجل توفير الالتزامات، ونحن نثنى على كل من قام بالمشاركة فى جهود الوساطة وتحديدا مصر وقطر، ويحذون الأمل الصادق فى أن المحادثات فى المرحلة الثانية ستكلل بالنجاح.

وأضاف أنطونيو كوستا، أن هذه المسالة تمثل أهمية كبيرة ليس فقط للسماح بالإفراج عن جميع المعتقلين، بال أيضا المساعدة على التوصل إلى مسار لإنهاء كل الأعمال العدائية، حل سياسى يشمل غزة والضفة الغربية، مسار يساعد على تحقيق الاحترام للقانون الدولى والقانون الإنسانى، والمساعدات الإنسانية بحيث تصل إلى الفلسطينيين والمدنيين.

وأكد أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبى، على أن الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء يعربون عن تأييدهم لهذه الأهداف وذلك من خلال زيادة المساعدات الإنسانية، وذلك بالاستمرار فى تقديم يد المساعدة لأعمال الأونروا وهى وكالة إغاثة الفلسطينيين، والعمل على تنفيذ مهمة بعثة الاتحاد الأوروبى فى رفح، ونحن نقدم الدعم للسلطة الفلسطينية وهو دعم راسخ.