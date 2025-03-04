شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى: نشيد بالخطة المصرية العربية لإعمار غزة بوجود شعبنا على أرضه والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة رفضا قاطعا، موجها الشكر لجميع الدول العربية والاوربية التي بادرت إلى رفض هذه الدعوة غير المسؤولة وغير الانسانية، قائلا: "كما نرفض ممارسات الاحتلال بفرض واضع استيطاني في الضفة والقدس بهدف تقويض حل الدولتين".

وأضاف الرئيس محمود عباس، خلال كلمته بالقمة العربية غير العادية لبحث تطورات القضية الفلسطينية، أن خطط الاحتلال الاستيطانية في الضفة هدفها تصفية القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر، قائلا: "نشيد بالخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة اعمار غزة بوجود الفلسطينيين على ارضهم وندعوا الرئيس الامريكي ترامب إلى دعم الاعمار على هذا الاساس".

كما نوه إلى جهود الرئيس الامريكي ترامب على مساعيه لوقف اطلاق النار في غزة وتحقيق السلام الفلسطيني الاسرائيلي، موجها الشكر لمصر وقطر مؤكدا أنهما ساهما مساهمة كبيرة وفعالة في وقف اطلاق النار بغزة.

وتابع: "نحن على اتم الجاهزية لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية حال توفرت الظروف في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وكل الانتخابات اللي أجرينها في الماضية وآخر مرة رفضت اسرائيل أن تجيرها في القدس ولم نستطيع اجراء الانتخابات وندعوا الجميع لتهيئة الظروف لذلك".

