شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأمم المتحدة: حرب إسرائيل على غزة وصلت لمستوى غير مسبوق من الدمار والان مع تفاصيل الخبر

أكد أنطونيو جوتيرش، أمين عام منظمة الأمم المتحدة، أن الفلسطينيين بغزة في معاناة شديدة والحرب الإسرائيلية على القطاع وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الدمار ويجب علينا بذل مزيد من الجهد لمنع عودة الأعمال العدائية في قطاع غزة.

وأضاف جوتيرش، خلال كلمته أمام القمة العربية، أن غزة ينبغى أن تكون جزء من الدولة الفلسطينية دون خفض مساحتها أو إقصاء سكانها وغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ينبغى أن تدعمها السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن أى اتفاق مرحلي ينبغي أن يهدف إلى وجود الإدارة الفلسطينية خلال إطار زمني.

وتابع: "الوضع في غزة يتطلب اتفاقات حوكمة وأمنية لضمان مستقبل باهر للفلسطينيين والإسرائيليين، ونقر بجهود الأونروا في أصعب الظروف وادعوا إلى الدعم الكامل لعمل الأونروا"، مشددا على أن المساعدات الإنسانية ليست قابلة للمفاوضات ويجب أن تصل للمدنيين الفلسطينيين دون عوائق.

