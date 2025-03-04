شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يكشف ملامح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أمله أن تستمر جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته من أجل استدامة وقف إطلاق النار في غزة.

كشف السيد الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة في القاهرة، عن ملامح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، مبينا أن هذه الخطة تحفظ للشعب الفلسطيني حقه بإقامة الدولة.



تابع السيد الرئيس: عملنا بالتعاون مع الأشقاء في فلسطين على تشكيل لجنة من الفلسطينيين المستقلين لإدارة قطاع غزة.

أضاف، أن مصر تتولى تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية التى يتعين أن تتولى حفظ الأمن فى القطاع خلال المرحلة المقبلة.

دعا الرئيس السيسي لاعتماد الخطة المصرية التى تحفظ للشعب الفلسطينى حقه فى إعادة بناء وطنه وبقائه على أرضه.

