شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: اتفاقية السلام تلزم كل طرف احترام الحدود والان مع تفاصيل الخبر

قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ستتصدى لهذا الواقع المؤلم الذى يعيشه قطاع غزة، مشددا على دعم بقاء أهل غزة فى أراضيهم.

أضاف السيد الرئيس السيسى خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة فى القاهرة، أن مصر لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل، مشددا على أن اتفاقية السلام تلزم كل طرف احترام الحدود.