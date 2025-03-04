شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: العدوان على غزة خلف وصمة عار فى تاريخ البشرية والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن انعقاد هذه قمة القاهرة الطارئة استجابة للنداء الفلسطيني، مشيرا إلى أن المنطقة تواجه تحديات جسيمة تعصف بالأمن والاستقرار.

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة في القاهرة، إن العدوان على غزة خلف وصمة عار في تاريخ البشرية عنوانها نشر الكراهية وغياب العدالة، مؤكدا أن الحرب الضروس على قطاع غزة استهدفت تدمير سبل الحياة وخيرت أهل غزة بين الفناء والتهجير.

