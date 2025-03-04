شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: نصف سيدات شرق المتوسط مصابات بالسمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إن السمنة تشكل قضية صحية رئيسية في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

ويعاني أكثر من نصف النساء (53%)، ونصف الرجال (45%) تقريبًا، وكذلك 8% من الأطفال والمراهقين في سِن المدرسة، من السمنة، في حين يعاني 20.5% من زيادة الوزن.



عوامل الاصابة بالسمنة

وينتشر وجود كلٍ من نقص التغذية وزيادة الوزن/ السمنة بصورة مشتركة في صفوف سكان معظم بلدان الإقليم.

كما تنتشر الممارسات الغذائية غير الصحية في جميع أنحاء الإقليم. وتأتي هذه الممارسات ضمن الأسباب الرئيسية للإصابة بالأمراض غير السارية التي تُسبِّب 62% من جميع الوفيات في الإقليم.

وبحلول عام 2035، من المتوقع أن تصيب السمنة أكثر من 1.9 مليار شخص على مستوى العالم، أي ما يقرب من 25% من سكان العالم.



عواقب السمنة

وتشمل تلك التوقعات حدوث ارتفاع مذهل يصل إلى 100% في معدل سمنة الأطفال، وحدوث أثر اقتصادي يبلغ قدره 4.32 تريليونات دولار أمريكي، بسبب العواقب الصحية المرتبطة بالسمنة.

ويهدف الإطار إلى تعزيز إتاحة خدمات الوقاية من السمنة والتدبير العلاجي لها على نطاقٍ واسعٍ لجميعِ الفئاتِ العمرية في جميع مراحل العمر. وهو مُوَّجه إلى راسمي السياسات ويُوجِّه دمج خدمات الوقاية من السمنة وتدبيرها العلاجي وتنظيمها من خلال النظام الصحي والمجتمع المحلي بوصفها مكونات شديدة الأهمية للتغطية الصحية الشاملة.